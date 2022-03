Entrevista “Pude aprender, crecer, fue un reto enorme en muchos sentidos”, Paulina Dávila sobre Ritmo Salvaje

Desde hoy ya podrá encontrar disponible en Netflix la serie colombiana, grabada en Bogotá que tiene como protagonista al baile.

Al ritmo de reguetón y con las auténticas voces de Dawer x Damper, dos grupos de jóvenes de mundos opuestos recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

Por su parte, el elenco está conformado por nombres de la talla de Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Angela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago y Kevin Bury, Andrés Juan Hernández, entre otros, sin embargo, los papeles protagónicos son ocupados por Greeicy Rendón y Paulina Dávila, esta última estuvo hablando en exclusiva con PUBLIMETRO sobre su participación en la producción.

P: Esta nueva serie habla un poco sobre la idiosincrasia del colombiano, en definitiva el baile hace parte de nuestro día a día. ¿Cómo te has sentido teniendo el papel protagónico de esta serie?

R: Para mí es un honor. Me siento muy afortunada de haber llegado a este personaje. Pude aprender, crecer, fue un reto enorme en muchos sentidos por todo lo que estábamos viviendo en Colombia en ese momento, por la pandemia, por la situación y fue muy lindo sacarlo adelante. Hicimos una familia hermosa, tengo unos compañeros alucinantes y hay un equipo detrás increíble con el que me sorprendió el trabajo de todos en la pantalla, me siento afortunada y me encanta que podamos mostrar un poco de nuestra cultura y cómo somos a través de esta serie.

P: En las primeras escenas de la serie, tu personaje le dice al de Greeicy que tiene que ser cómo ella, que por favor le ayude. ¿Hasta qué punto consideras que es válido dejar de lado la total autenticidad para parecerse a alguien más?

R: Yo creo que es una manera de sintetizar a Antonia, ella necesita reinventarse y transformarse. El mundo al que estaba acostumbrada le exigía un cambio, ya llevaba mucho tiempo en la academia acomodada, con un estilo que la caracterizaba. La historia que nos contamos y que eventualmente pasa y Antonia siempre tuvo un papel protagónico y eso la obliga a buscarse en otro lugar. Más que convertirse en el personaje de Greeicy, es encontrarse a ella misma en otro mundo.

P: ¿Cómo fue tu preparación para este papel? ¿Ya bailabas a este nivel o fue una preparación ardua para poder alcanzar este logro?

R: Yo bailaba. En algún momento había tenido que entrenarme en salsa, mi cuerpo tiene la disposición para bailar, aunque de manera no profesional. Con estos bailarines con los que bailé en Ritmo Salvaje se han preparado durante toda su vida para moverse como se mueven, son diez años o más de preparación. Para mí esto representó horas de entrenamiento incansable, sudor, lágrimas, risas, fue el proceso detrás de cámara más intenso. Los primeros dos meses de ensayo fueron como si estuviera en el colegio. Con horarios, corte, almorzar y seguimos. Teníamos cuatro coreografías al tiempo y una vez que las conseguíamos, ya tocaba estar armando otras cuatro. A veces Greeicy y yo teníamos que vernos y ensayar por nuestra cuenta porque de verdad teníamos la vara muy alta con estos bailarines y teníamos que vernos como unas bailarinas profesionales y pudiéramos darle todo ese feeling a los espectadores.

P: ¿Qué fue lo más complicado de todo ese proceso?

R: Sacar adelante las coreografías era definitivamente muy complicado, era muy poquito tiempo y ensayábamos con una canción y luego se definía otra. Esa memoria corporal que los bailarines tienen tan apropiada es muy difícil. A veces sentía que hablábamos en otro idioma, ese era el reto más grande y a la vez lo más gratificante. Eso era como estar en el colegio y cuando acabábamos era el examen final. Nunca parábamos, hasta el último minuto tuvimos que sacar cosas en tiempo récord. Mi memoria de bailarina fue evolucionando mucho.

P: ¿Cómo es trabajar con Greeicy?

R: Es lo máximo. Hicimos una amistad súper bonita, tuvimos mucha comunicación y como estábamos en la pandemia cuando no grabábamos también estábamos hablando, eso nos ayudó a enriquecer a nuestros personajes y pudimos darle mucha profundidad a la relación de ellas dos. Nos dábamos mucho feedback y así crecimos un montón.

P: ¿Tú, como Paulina, tienes algo de la personalidad de Antonia o consideras que es alguien completamente diferente a ti?

R: Yo creo que más que la personalidad, porque somos muy distintas, tenemos en común ser mujeres muy apasionadas, con la disposición de salir de nuestro lugar cómodo para llegar donde queremos, como artistas y como personas, eso es lo más lindo de ella.

P: ¿Qué le puedes decir a un colombiano que no tenga la menor idea de cómo bailar?

R: Póngase las pilas jajaja. Mentiras, no, no hay una forma correcta de bailar. Yo creo que bailar es sentir la música independientemente de cómo se vea eso por fuera. Es disfrutar tu cuerpo y la música, eso es bailar. Espero disfruten mucho Ritmo Salvaje y que nos atrape tanto como a nosotros.