El ‘Plan A’ de Paulo Londra

“Plan A”, escrita por Paulo Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, marca el regreso del argentino a la escena musical. El sencillo muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock, algo que no es frecuente ver en artistas que destacaron primero en la escena urbana.

“Estoy muy contento por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo, así que ‘ya pase las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar’”, expresó.

La letra de la canción teje una historia de desamor, con la cual muchos se podrán identificar; ese momento específico en una relación que marca el final que se aproxima.

Con este nuevo trabajo, Paulo Londra consolida aún más su estatus como uno de los artistas más influyentes y destacados de la industria musical. Siguiendo con la temática de la letra, el vídeo rodado en Buenos Aires y dirigido por Facundo Ballve, muestra a Paulo en medio de un juego de baloncesto decidido a que la entrenadora lo seleccione para entrar a la cancha.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado,cómo volver a las canchas y que no te pongan”, asegura el artista.

A través de las escenas, se le puede ver a Paulo esperando ese momento preciso para demostrar todo lo que tiene para ofrecer, haciendo referencia a “ser el primero y no el tercero”. En distintos momentos, lo vemos dando un show junto a los demás miembros de su equipo “Leones Con Flow”, manteniéndose fiel a su emblemática figura del León.

“Plan A” llega días después del anuncio de la nueva asociación entre Paulo y Warner Music Latina, la cual se centrará en la expansión musical del artista y su contribución al género.