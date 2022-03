“No quería nada con el mundo”, Diego Cadavid y su lucha contra la depresión

Diego Cadavid es uno de los actores más reconocidos de la pantalla colombiana, actuando desde 1995 cuando fue parte de la telenovela ‘Yo amo a Paquita Gallego’, y ‘Padres e hijos’ que lo llevaron a tener cierto reconocimiento entre los colombianos.

Además, es conocido por ser baterista de la banda de rock ‘The Mills’ con quien ha destacado como un excelente músico dentro de la industria.

Según información publicada por El Universo, el actor relató que la depresión la tiene desde que era un niño. Uno de los motivos principales fue perder a su abuela. “Cuando se murió mi abuela (2015) tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo. Al verme tan abajo, tan cerca del suicidio, cerca de pensar largarme de esto, pues dije: ‘Hey, man, aquí hay que pararle bolas a esto’”, sostuvo según La Vanguardia.

Pero pese a no tener un diagnóstico médico oficial, pensó en suicidarse pero no hay mal que dure cien años, ya que Diego encontró apoyo y encontrar ayuda en actividades como el yoga, la lectura y un ritual al despertar cada mañana.