El beso que le robó una fan a Jessi Uribe en pleno concierto

El sorpresivo suceso pasó este 19 de marzo en el ‘show’ de Jessi Uribe en la Expo San Carlos Internacional 2022, en Costa Rica. El concierto de cantante de música popular era uno de los más esperados por sus seguidores en este 2022, pero el particular suceso se robó el show que quedó registrado en video.

Jessi subió al escenario a una fanática para interpretar la canción de Leo Dan ‘Pídeme la luna’, pero lo que el artista no se esperaba era la reacción de la fan al tenerlo cerca ¡le robó un beso! en frente de cientos de personas “Primera vez en mi vida que me roban un beso. Usted dijo que tenía esposo”, le dijo Jessi a su fanática en tono de broma.

Sus seguidoras desde redes sociales no dudaron en comentar el video que el mismo Jessi Uribe compartió en redes sociales “Paolita, no se preocupe que aquí se lo cuidamos”, “Yo también aprovecharía cualquier oportunidad”, “Las oportunidades son para aprovecharlas dijo la señora”, “Ella sabe cómo es”, “A Paola Jara no le gusta esto…”, “Qué envidia de esa señora”, son algunos de los comentarios que se ven en el video.

El cantante lo tomó con mucha gracia y añadiendo en parte de su descripción del video mencionó “Gritaron aprieteselo , me descuidé y miren”.