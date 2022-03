Ramo le responde a Egan Bernal por la campaña ‘Egansito’

Hace un par de días el reconocido ciclista Egan Bernal publicó un comunicado por medio de sus redes sociales donde aseguraba que la empresa Ramo había utilizado una publicidad llamada ‘Egansito’, la cual no había sido aprobada ni por él ni por su equipo de trabajo.

“Aunque lo entiendo, y agradezco como un homenaje no contaba con mi autorización o la de mi equipo”, comentó el deportista.

“Hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, donde se expresa ‘orgullo’ hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo, como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto”, agregó.

Poco después, fue la misma empresa la que se encargó de dar a conocer su posición y su versión de lo sucedido con el fin de aclarar todo tipo de rumores.

Este es el comunicado oficial de Ramo:

“En relación con las declaraciones de Egan Bernal sobre su incomodidad con Ramo, nos permitimos declarar que: El homenaje “egansito” nunca fue publicidad ni se hizo una campaña. Este fue un homenaje, que una marca con 71 años de historia en el país rindió de todo corazón a un gran deportista que merecía nuestra más sincera admiración”.

”Cuidando la transparencia de nuestra acción, esta consistió únicamente en un post en redes que tuvo alto crecimiento orgánico, y dejamos claro ante su representante y ante los diferentes medios que nos preguntaron en esa época, que no se sacó un producto al mercado con esa imagen, que el homenaje no iba a acompañarse de publicidad alguna, no hicimos pauta adicional del producto, ni invertimos en dinámicas ni en ningún tipo de actividad comercial que produjera tales efectos.

Nuestra admiración por Egan, era y seguirá siendo sincera y totalmente ajena a nuestras dinámicas comerciales. Resaltamos como una comprobación de lo anterior, que según lo muestran las cifras de consumo de producto, ese mes de junio las ventas de Gansito no solo no crecieron, si no que fueron inferiores a los dos meses anteriores.

Como empresa comprometida con Colombia, con sus deportistas y sus grandes temas, hemos hecho homenajes a otros grandes atletas como Nairo, cuando gano el Giro y vestimos de rosado al Chocoramo, hablamos de la paz vistiéndolo de blanco, y en medio de la pandemia usamos su empaque para mandar abrazos y mensajes de ánimo. Así actúa Ramo; como una empresa que vibra con Colombia y con su gente, y usa el poder de sus marcas para mandar mensajes que hagan la vida mejor”.

El hecho de no haber encontrado un acuerdo comercial para patrocinar el equipo del interés de Egan no cambia el espíritu genuino y transparente con el que le rendimos homenaje a este gran deportista colombiano. Egan merece y seguirá mereciendo nuestro cariño y admiración que reiteramos por este medio, como lo hacemos con todos los grandes deportistas que nos honran y nos hacen mejores”.