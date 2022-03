Marcela Reyes salió a hablar frente al video de Dani Duke en donde la mencionan

No sabemos que está pasando exactamente entre estos influencers, si están de pelea o las cosas están un poco mal, pero lo que si nos dejaron ver es que algo malo está pasando, pues Dani Duke compartió un video en donde hay varias personas en la misma sala, al parecer todos famosos, y en medio de eso, La Liendra dice “Yo no soy Marcela ni Bking”, su pareja del momento, a lo cual Marcela se muestra un poco sorprendida con el asunto y decide compartirlo en sus redes sociales, pues subió un pantallazo de la historia de Dani afirmando “Cuando estamos ausentes y aun eres tema de conversación” afirmó la dj.

Lea también: Greeicy Rendón enterneció las redes sociales con una foto al desnudo de su embarazo

Pero las cosas no terminaron ahí, pues siguió luego en una historia hablando de que no entendía porque la estaban nombrando en dicha conversación “Bebes yo no sé, eso quisiera saber yo, así es la vida, sería bueno, sería malo, no sé, cada quien tiene en su corazón lo que quiere dar” afirmó Marcela luego de que un usuario le preguntara qué era lo qué pasaba en la historia donde la nombraban.

Por ahora ni La Liendra ni Dani Duke han comentado que era lo que estaban hablando de la Dj y porque fue un tema de conversación, no sabemos si ellos ya habrán hablado internamente, pero al parecer las cosas están un poco tensas.

Lea también: ¿Nueva indirecta de Residente a J Balvin? esto publicó el puertorriqueño

Ademas de eso la Dj dejó saber que dentro del grupo había una persona la cual estaba demandada por ella y que luego nos enteraríamos, los usuarios dicen que se trata de Juliana Guzman, su ex manager con la cual tuvieron ciertos problemas.