‘Maleja’ aceptó el castigo de raparse el cabello

Durante el quinto capítulo de ‘El Desafío’ ‘Maleja’ había manifestado a los integrantes de su equipo que no se iba a someter al castigo impueso por el equipo Alpha que consistía en raparse el cabello. En medio de lágrimas confesó que tenía una hermana con cáncer “Listo muchachos, me voy del ‘Desafío’. Yo no me puedo cortar el cabello. Yo tengo una hermana que tiene cáncer y yo se lo iba a donar un día y ella me dijo que no. No lo hice por ella, no lo voy a hacer por el ‘Desafío’”, mencionó.

Pero en el capítulo de este 15 de marzo decidió aceptar el reto y al ser la capitana del equipo asumió el castigo pero con una sola condición“Me voy a ver horrible… Mi pelo me duele mucho”, dijo entre lágrimas. “Córtalo de tal forma que le puedan hacer una peluca a mi hermana. Te lo pido… Te amo hermanita, esto es por ti”, mencionó con la voz quebrada.

Al final los integrantes de Gamma aplaudieron el acto de valentía de su capitana. Así mismo, este capítulo recordó la temporada pasada done ‘Tifi’ tuvo que asumir el mismo castigo.

