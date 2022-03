Epa Colombia llama “maldita” a su ex contadora y la compara con Jhonier Leal

La última polémica en la que se ha visto envuelta Epa Colombia ha sido por culpa de su ex contadora, pues a través de las redes sociales Yenny Saldarriaga, ha compartido un video en donde prácticamente amenaza con dañar el buen nombre de la empresaria, pues afirmo que ella era su ex contadora y que pronto sabríamos la verdad detrás de la empresa de Daneidy.

Ante esto rápidamente la empresaria se manifestó a través de un video confirmando que estaba envuelta en otra polémica de alguien que solamente buscaba dañar lo que ella ha construido, al igual que otras personas que han intentado lo mismo, sin embargo, le pedía a sus seguidores que no creyeran en esas mentiras y que la apoyaran.

Ante esto, la ex contadora no se ha manifestado más, pero la Epa Colombia si lo hizo de nuevo y ha sido contundente con sus palabras : “Dijiste que nunca iba a salir adelante y hoy tiene que verme triunfando. Quieres quedarte con mis bienes, pero yo no te quiero en mi vida. Te mando dos abogados muy pesados. Tuve que contratarlos por tu maldad y ambición. Querer mostrar a una Epa Colombia falsa, ni Jhonier Leal se atrevió a tanto. Piensa que haciendo ese tipo de brujerías puedes acabar con una empresa que brilla tanto. No te deseo lo peor, pero tus inversiones en medios de comunicación deberías invertirlas en algo mucho mejor. Tanta pobreza en Colombia y tú queriendo dañar mi imagen y mi empresa”.

A pesar de sus contundentes palabras, la empresaria decidió a los pocos minutos eliminar dichas historias ¿se habrá arrepentido? muchos aseguran que solo trata de llamar la atención.