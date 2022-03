¿Se salva de la eliminación en MasterChef? Ramiro Meneses tuvo un bloqueo en medio de un reto

El actor Ramiro Meneses no se aguantó el comportamiento de Isabella. Foto: Instagram @ramiromenesesc

MasterChef se está robando noche a noche las emociones de miles de televidentes en Colombia que quieren ver cómo sus celebridades favoritas se enfrentan a los retos propuestos en ‘la cocina más importante del mundo’.

Así las cosas, en la emisión del 14 de marzo los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto de eliminación donde el ingrediente principal debía ser el café, sin embargo, una de las complicaciones con las que se encontrarían es que el plato a preparar podía ser dulce o salado, pero, ¿y lo difícil?

Tras comenzar el reto, las celebridades iniciaron con una preparación casi que a ciegas, pues 15 minutos después de empezar conocieron si su preparación debía ser dulce o salada, a algunos les favoreció la suerte con su idea inicial, no obstante, a otros la sorpresa los tomó y tuvieron que cambiar sus planes para poder cumplir con el objetivo.

Natalia Ramírez, Lady Noriega, Cristina Campuzano, Ramiro Meneses, Tostao, Pamela y Aco Pérez se enfrentaron para evitar dejar la competencia.

Evidentemente fue bastante complicado el reto, y aunque la eliminación quedó en “veremos”, una de las escenas que más llamó la atención de los televidentes tuvo que ver con el actor y director Ramiro Meneses ya que experimentó un bloqueo creativo.

“Estoy muy bloqueado”, aseguró Meneses durante la visita del chef Jorge Rausch a su estación.

El jurado le dio una guía bastante importante que le permitió finalizar su preparación, y aunque no fue la más estética ni el mejor postre que los jurados hayan probado, se pudo decir una frase que se ha tomado con bastante relevancia en esta edición del reality: “Por sabor no es”, dejando así un buen resultado en el reto de eliminación; cabe resaltar que aún no se conoce si este resultado le permitirá seguir con vida en la competencia.