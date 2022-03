En suspenso quedó la noche de eliminación en MasterChef

En el reto de Salvación anterior, cuatro cocineros se libraron de ir directo a eliminación, gracias a su efectividad con las preparaciones y rapidez con las mismas. Quienes ganaron al contra reloj fueron Tatán Mejía, Manuela Gonzáles, Jair Romero y Chicho, salvándose de llegar a la temida eliminación

Sin embargo Natalia Ramírez, Lady Noriega, Cristina Campuzano, Ramiro Meneses, Tostao, Pamela y Aco Pérez se tuvieron que enfrentar en una prueba donde el café era el protagonista y hacer platos dulces o salados para poderle decir adiós al delantal negro y subir al balcón a comenzar un nuevo ciclo de pruebas.

Aco Pérez recibió todos los elogios por parte del jurado, a Pamela le notaron un avance en sus preparaciones; pero el que no convenció mucho fue Tostao, ya que los jurados y algunos de sus compañeros le mencionaron que se estaba yendo a la fija para no salir de la competencia en vez de arriesgar un poco más co sus preparaciones.

En suspenso quedó el nombre del eliminado de la noche de este 14 de marzo, así que en el próximo capítulo se revelará al nuevo eliminado del reality de cocina.