“No solamente lo pensaba sino que en varias ocaciones traté de hacerlo”: Cintia Cossio habla sobre sus intentos de suicidio

La familia Cossio no ha estado pasando por un buen momento últimamente, pues de hecho, han estado sonando en redes sociales tanto por problemas legales, como de amor y una que otra polémica, pues Cintia fue llamada mal amiga por parte de la novia de Arrieta, con quien hace años mantenían una relación bastante cercana.

El caso es que ahora, luego de todo lo que pasó con la estafa, Cintia ha decidido hacer la dinámica de preguntas en sus redes sociales, en la cuál, una pregunta en específico llamó la atención de la influencer “¿Alguna vez has pensando en quitarte la vida?” preguntó curioso un seguidor, a lo que ella contestó “La verdad si, hace muchísimos años. No solamente lo pensaba sino que en varias ocaciones traté de hacerlo, no fui ni al psicólogo ni al psiquiatra sino que trabaje en mi fortaleza mental y desde que que quede embarazada de Thiago” afirmó la creadora de contenido, añadiendo que se apegó mucho a Dios, y con esa ayuda divina pudo salir del dicha situación que por supuesto le trajo mucho dolor.

Sin embargo, muchos de los seguidores aparentemente no creen en sus palabras y empezaron a criticarla afirmando que no creían nada de lo que ella estaba diciendo “A esta lo que le gusta es llamar la atención, payasa” “Esta mujer no me agrada. Hay algo en ella que no me da buena vibra. No sé” se pueden leer los comentarios en la publicación.