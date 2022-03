Somos la generación del cambio: Nicolás Arrieta invitó a votar a sus seguidores

Este domingo 13 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas en el país, lo que significa que los colombianos pueden elegir a candidatos para el Congreso, la Cámara de Representantes y las 16 Circunscripciones de Paz. Además, también se disputarán las elecciones para elegir a los candidatos presidenciales de las Coaliciones.

Puede leer: Reportan fallas en la página web de la Registraduría

Precisamente, sobre las elecciones, varios son los influenciadores y personajes públicos que han compartido en redes sociales mensajes que motivan a la participación ciudadana en el país. Uno de los más polémicos es el conocido Nicolás Arrieta, quien en más de una ocasión se ha ganado varias peleas por revelar detalles de la vida de los influenciadores.

Ahora bien, para esta jornada Arrieta madrugó para invitar a sus seguidores a participar en los comicios electorales de este domingo. En su mensaje, el creador de contenido afirmó que es un compromiso de las nuevas generaciones el que haya un verdadero cambio en el país.

Lea también: Elecciones: Esta es la forma correcta de marcar los tarjetones

Puntualmente, el influenciador escribió: “Buenos días, hoy es el deber de todos como ciudadanos votar por candidatos en los que crean, y hacerlos responsables si no cumplen sus promesas, el cambio no sólo es un presidente, sino los representantes a la cámara, senadores, etc! Somos la generación del cambio!”