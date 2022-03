Elecciones: Esta es la forma correcta de marcar los tarjetones

Este domingo 13 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas en el país, lo que significa que los colombianos pueden elegir a candidatos para el Congreso, la Cámara de Representantes y las 16 Circunscripciones de Paz. Además, también se disputarán las elecciones para elegir a los candidatos presidenciales de las Coaliciones.

A pesar de que los procesos electorales en el país se hacen continuamente, muchas siguen siendo las dudas que circulan en internet sobre cómo se debe marcar correctamente un tarjetón de votación. Inicialmente, debe saber que solo puede elegir un candidato por tarjetón y en el caso de las coaliciones, solo podrá votar por una, no por las tres.

Cómo votar en Cámara y Senado:

En el caso de la Cámara y el Senado, los colombianos deben tener claridad sobre cómo se eligen a los candidatos. Para ese proceso existen dos tipos de listas: abiertas y cerradas. En el caso de las listas abiertas, el ciudadano debe marcar el logo del partido u organización política por la que desea votar, además también debe elegir el candidato de su preferencia. Mientras que en las listas cerradas, únicamente se vota por el logotipo o movimiento político de su preferencia.

Ahora bien, si usted no sabe si su candidato de preferencia hace parte de una lista abierta o cerrada debe tener en cuenta que: si por ejemplo, únicamente marca el número de su candidato elegido, el voto será válido. Pero si la lista es abierta y solo marca el logo del partido, el voto será válido pero no irá para ningún candidato en particular.

¿Se debe marcar con una x?

Esta es quizá una de las dudas más populares entre los votantes. Pero, no se preocupe. Según la Registraduría Nacional, los votantes pueden hacer cualquier tipo de figura (incluso escribir palabras) en los tarjetones, pero únicamente serán válidos los votos si los trazos o rayones no salen del recuadro del votante. Lo anterior quiere decir que, usted podrá hacer cualquier trazo, ya sean círculos, tachones, etc, para ejercer su derecho al voto, pero tendrá que tener cuidado para no salirse del recuadro porque eso automáticamente hará que se pierda su voto.

“Cualquier marcación que identifique el voto, independiente del lenguaje o la lectura, es válido. Lo importante es la intención del voto. No importa cualquier comentario, salvo que no se salga del recuadro, contaría para el partido”, agregó el registrador Alexander Vega, en entrevista con RCN.