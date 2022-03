Greeicy Rendón invita a ver ‘Ritmo Salvaje’ con un gran look

Desde hace unos días está disponible la producción hecha en Colombia por parte de Netflix en la que el baile y la música tomarán uno de los papeles más importantes: Ritmo Salvaje.

En la serie hecha por Caracol Televisión se ve la participación protagónica de la actriz Paulina Dávila en compañía de la cantante Greeicy Rendón.

De hecho, fue la misma Greeicy quien utilizó su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 20 millones de seguidores, para invitar a todos a ver y disfrutar de esta serie que promete enamorar a más de uno y así mismo mostrar un poco de la idiosincracia colombiana muy marcada por el baile.

“Para este fin de semana se pueden parchar en la camita, con buena compañía, comida sabrosa y poner en @netflixlat “RITMO SALVAJE” y nos cuentan que les parece”, comentó Rendón en su publicación.

Además de la invitación, lo que más destacó en la publicación fue el outfit utilizado por la artista, el cual, fue resaltado en los comentarios.

“Qué lindo es verte sonreír, y ese outfit de vaquera”, ““Me encantó me la vi toda en una noche, pero quedé como traumada con el final, me gustaría una segunda temporada”, “Estoy deseando disfrutar de verte en Netflix, aún no vi “Ritmo Salvaje” pero lo estoy deseandooo. Seguro me encanta”, fueron algunas de las reacciones.