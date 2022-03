¡No van a tocar! Black Eyed Peas no se presentará en el Festival Jamming 2022

El 2022 se ha convertido en ‘el año de los conciertos’ en Colombia, de hecho, el fin de semana comprendido entre el 19 y el 21 de marzo llegará uno de los festivales que ha prometido llevar la parada para lograr consolidarse como uno de los más importantes del país: Jamming Festival.

La expectativa se encuentra al máximo pues hay muchas personas que consideran que un festival de estas características llevado a cabo en una ciudad como Ibagué deja muchas dudas, de hecho, es bien sabido que hay agrupaciones que han asegurado, en su momento, que no participarán del evento a pesar de seguir anunciadas pero sin hacer comunicados oficiales sobre su presencia o no en el escenario lo cual ha generado algunas dudas en los espectadores.

No deje de leer: ¿Es la más conflictiva de MasterChef? Así fue la discusión de Isabella Santiago con Ramiro Meneses

No obstante, una de las bandas que ya anunció oficialmente que no participará del Jamming Festival 2022 es la liderada por Will.I.Am, Black Eyed Peas, quienes subieron una historia a su cuenta oficial de Instagram asegurando que no van a poder presentarse en esta ocasión por razones que se les salen de las manos.

A pesar de la negativa relacionada con su presencia en el Jamming, comentaron que tienen ansias de llegar a compartir con sus fans en Colombia y que por favor esperemos su regreso que será caracterizado por un show épico, según sus palabras.

En el momento no se conocen las razones de fondo, sin embargo, el festival sigue en pie a la espera de ver cómo se ejecuta esta edición en una nueva y desconocida locación.

Podría interesarle: A ritmo de reguetón Rubén Blades responde a la polémica de Residente y J Balvin