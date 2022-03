¿Es la más conflictiva de MasterChef? Así fue la discusión de Isabella Santiago con Ramiro Meneses

Además de las deliciosas preparaciones y la competencia como tal, las últimas ediciones de MasterChef Celebrity han llamado la atención por las diferentes polémicas que se generan dentro de ‘la cocina más importante del mundo’.

Durante el capítulo emitido en la noche del 10 de marzo los famosos que están compitiendo por convertirse en el o la nueva MasterChef tuvieron que enfrentarse en un reto por equipos donde los capitanes fueron Isabella Santiago, por el equipo morado, María Teresa Barreto del equipo verde y Carlos Báez por el equipo rojo.

El reto consistía en preparar platos muy bien elaborados que debían ser entregados a domicilio, razón por la cual, todo debía ser pensado en los empaques y además, en el transporte tomando en cuenta todas las variables como temperatura, movimiento durante el traslado, sabor y texturas. Un reto muy complicado.

El equipo morado contó también con la participación de Tatán Mejía y Ramiro Meneses. Este último tuvo una discusión durante todo el reto con la capitana Isabella.

Todo comenzó cuando Ramiro propuso un plato que conocía muy bien y que su equipo estuvo de acuerdo en ejecutar, sin embargo, Santiago se sintió dejada de lado asegurando que la preparación cuya proteína sería el atún no le fue propuesta sino impuesta.

“Ni siquiera me propusieron el atún, sino que me lo impusieron”, aseguró la modelo y actriz.

Los ánimos seguirían calentándose cuando se inició la discusión sobre el método de cocción de la proteína pues Meneses ya tenía claro el concepto y cómo ejecutarlo, mientras que Isabella pretendía hacerlo de otra manera.

“No estas entendiendo que soy la líder, pero él ni siquiera me miraba. ¿Qué hago yo? Dejo fluir el agua, dejó fluir el agua, hasta que llegan las piedras”, añadió Santiago.

Ante las réplicas de la modelo, Ramiro solo le pedía que confiara en él. Poco después llegaría la tan anhelada visita del chef Jorge Rausch que les daría luces sobre cómo proceder con la preparación. El concepto dado por el también jurado le daría la razón a Meneses.

La gota que rebasó la copa, fue que en ese momento, a pesar de haber contrariado en más de una ocasión a Ramiro, Isabella negó haber tenido una posición distinta diciendo que eso fue lo que trató de explicarle al actor, afirmando que “él no escuchaba”.

“Tiene uno que tener mucho morbo para transformar las cosas a favor, menos mal hay cámaras”, aseguró Ramiro.

“No, no me estás diciendo eso porque no me has dejado trabajar, me estás diciendo todo lo contrario (…) Es la capitana y yo hago caso, pero no soy tolerante para nada. Yo digo las cosas de frente”, añadió.

Así mismo, Ramiro aprovechó para recordar que durante uno de los retos anteriores Isabella tuvo una discusión similar con Jaír ya que ella le subió la temperatura al horno, las almojábanas que estaban preparando se quemaron y la modelo arremetió contra el actor asegurando que él no había estado pendiente.

“Ella le sube el volumen al horno y se les queman las almojábanas y luego dice ‘ves, por no estar cuidando’”, dijo.

Aún no se conoce el resultado del reto, sin embargo, se espera que en la emisión del 11 de marzo toda esta polémica llegue a un punto final lleno de emociones.