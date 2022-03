Lina Tejeiro reaccionó en vivo a una canción de Andy Rivera que sonó de fondo

No podemos ocultar las ganas que tenemos de saber qué es lo que realmente está pasando entre Lina Tejeiro y Andy Rivera, pues la verdad es que en internet hay muchos indicios de que los dos están juntos, pero aun no tenemos versiones oficiales de ellos, sin embargo, la historia de amor sigue creciendo y creciendo cada vez más, pues aparecer videos y fotos que según muchos sería la prueba del amor entre los dos.

Luego del cumpleaños de Johnny Rivera, todos andan más pendientes de los dos, pues en plena fiesta no solamente unos trovadores le preguntaron directamente a Andy si era verdad el romance, sino que Marcela Reyes, dj e invitada al evento, aseguró que ella al igual que todos querían chisme fresco y por eso mismo se hizo atrás de la reunión para poder ver, sin embargo, la actriz nunca llegó, pero Andy estuvo solo y juicioso toda la noche.

Según Lina no pudo llegar al evento porque tenía otros asuntos importantes, pero no porque no estuviera invitada. El caso es que ahora, a través de sus historias, ha compartido una en donde decía que estaba alistándoselo para desayunar, sin embargo, atrás precisamente sonó una canción de Andy Rivera, a lo que ella reaccionó bastante sorprendida y riéndose afirmando que de seguro dicha historia estaría subida en todo. Pues no mintió porque a pesar de que fue broma varios afirman que se le nota el amor en la cara ¿ustedes que dicen?