¿Andy Rivera y Lina Tejeiro si estarían juntos? Esta fue la respuesta de la mamá de Lina

Día a día los fanáticos y seguidores de Lina Tejeiro y Andy Rivera están pendientes de cualquier indicio que compruebe que las dos celebridades se encuentran saliendo nuevamente pues se asegura que hay mensajes indirectos, pruebas e incluso likes que mostrarían esta “nueva oportunidad”.

Recientemente y por medio de Instagram, Vibiana Tejeiro, madre de Lina y quien se vio envuelta en un grave accidente hace tan solo unos días, realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde algunos de sus seguidores y curiosos le preguntaron si había hablado con el cantante luego del percance a lo que respondió que si y que lo hacía cada vez que era posible.

“He hablado con él, hablé el lunes. Cada vez que podemos hablamos. Para todos los chismosos y los que inventan”, aseguró.

Así mismo, hubo algunos usuarios que le preguntaron si podía confirmar la relación de Lina y Andy, sin embargo, respondió contundentemente que a ella no le gusta ni le corresponde meterse en la vida de los demás y mucho menos que sus hijos.

“Con respecto a esto no voy a decir ni sí ni no, ni verdadero o falso, ni si están o no están porque no me gusta opinar sobre la vida privada de absolutamente nadie, y menos de mis hijos”, afirmó en medio del video.