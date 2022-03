Nicolas Arrieta ha denunciado una marca la cuál promocionó el mismo Yeferson Cossio

Arrieta es bien conocido por hacer las denuncias de varias marcas impulsadas por otros influencers, de hecho, gracias a esta sección, Nicolas se ha llevado varias peleas como con Luisa Fernanda W, quien hasta lo denunció y Andrea Valdiri, pues Arrieta afirmó que muchos de los concursos que se hacen, solamente son para estafar o finalmente nunca le dan el regalo que se ganó el seguidor.

El caso es que ahora, le ha tocado el turno a su amigo Yeferson Cossio, quien desde hace años mantiene una buena relación con el, sin embargo, al parecer Cossio le estaba haciendo publicidad a una marca que no estaba respondiendo por los regalos que los seguidores se habían ganado, bueno, en esta oportunidad, una plataforma de inversión la cual había dejado de responder “Yo hablé con la hermana de Cossio, le dije ‘oye están estafando (la empresa señalada) a la gente con eso’. Dijo que supuestamente había hablado con sus abogados y ellos dijeron que la compañía a la que le estaban haciendo publicidad era real. Resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde” afirmó Arrieta, añadiendo “O sea, está bien que ayudes a los animales y a la gente, qué chévere. Pero, tumbarle los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto”.

Por supuesto muchos han esperado a que Cossio responda, pero hasta el momento no lo ha hecho.