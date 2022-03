“Me fui porque no era feliz”: Alexandra Montoya sobre MasterChef

MasterChef es uno de los programas más vistos de la televisión nacional, pues se ha ganado el cariño de todos los televidentes, no solamente por los concursantes, sino por las mismas actividades divertidas que realizan en dicho concurso.

Por supuesto la idea al final del programa es que haya un solo ganador, que además del titulo se lleva una gran suma de dinero, por eso mismo todos los concursantes se esmeran no solamente por sobresalir, sino por resistir y pasar a la siguiente ronda.

Sin embargo, todos hemos quedado sorprendidos porque una de las concursantes, Alexandra Montoya, ha decidido renunciar al programa, a pesar de incluso estar sobresaliendo con sus platos y no estar amenazada. Ante esto, muchos se preguntaron que fue lo que había pasado teniendo en cuenta que en el programa no se habló de la razón de salida.

La Luciérnaga, programa de radio, habló con ella y confesó lo que realmente había pasado “yo firmé una cláusula de confidencialidad que me impide revelar información, cláusula que respetaré. ¿Por qué decidí renunciar? en ejercicio de mis derechos, decidí libre y plenamente participar en este concurso y plena y libremente decido retirarme y tal derecho no puede ser cuestionado, la verdad no entiendo la incomodidad y me fui en un momento en que estaba ganando, en que me llevaba las mejores relaciones con todos sin excepción y me fui cocinando, pero tome la decisión porque simple y llanamente no era feliz. A Claudia mi respeto y admiración por la mujer valiosa que es y hoy especialmente en el dia de la mujer, invito a que no permitan que nadie pretenda estereotiparlas como débiles porque tomamos este tipo de decisiones o que somos polemicas o peleonas o que nos quedo grande. Esto no tiene nombre distinto y se llama carácter y decidí salirme porque no fui feliz y ya” afirmó la comediante ante dicha situación.