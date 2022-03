La Segura apareció en redes sociales y reveló que tiene una bacteria en su cuerpo

Hace unas semanas La Segura se sometió a varias cirugías estéticas que la han dejado bastante mal y su recuperación ha sido toda una tortura. Tras los procesos estéticos apareció en un video contando cómo iba su primer día en casa. En las imágenes, la influenciadora se ve bastante hinchada debido a los medicamentos que le están suministrando para el dolor.

A pesar de que Natalia, su nombre real, afirmó que se sentía mejor, ahora las cosas se han complicado un poco más. A través de un live, la influencer confirmó que al principio se sintió muy preocupada porque su drenaje ya no estaba saliendo color sangre como debía ser, sino que era una “colada” y se veía de color beige. Así que decidió acercarse al médico en donde le confirmaron que efectivamente tenía una bacteria en la herida y por eso mismo, no era posible una buena recuperación ni cicatrización.

“Me llevaron a la clínica y me metieron a un segundo procedimiento para poder cerrar, me pusieron un back y resulta que eso no funcionó, al otro día tuvieron que quitármelo, obviamente empecé un tratamiento antibiótico, me dejaron hospitalizada en la clínica como una semana y pico” confesó la creadora de contenido. Sin embargo, luego de varios cambios del aparato que la ayuda a drenar, la herida empezó a cerrar por fin y a sentirse mejor “si yo les mostrara en este momento una foto de como está la herida, ustedes pensarían que estoy en la mier***, que estoy mal, pero no, la herida va muy bien gracias a Dios” añadiendo que no aparecería en redes sociales hasta que realmente se sintiera dispuesta y todo sano.