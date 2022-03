Lina Tejeiro por fin confesó por qué no fue a la fiesta de Johnny Rivera

De lo que todos hablan por estos días es precisamente la relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro, que al parecer cada día se oficializa más, pues los dos famosos nos han dado bastante pistas y hasta sus mismos colegas ahora hablan del tema.

Hace poco se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de Johnny Rivera, el padre de Andy, y por supuesto dicha reunión fue por lo más alto, pues de hecho los dos aparecieron en historias de Andy bastante tomados y felices de celebrar la fecha especial, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Lina Tejeiro, pues el hecho de que ella estuviera, sería la confirmación del romance.

Esto trajo bastantes comentarios, pues la misma Marcela Reyes compartió a través de las redes sociales que ella estuvo atenta a todo lo que pasaba en la noche, pues esperaba que Lina llegara, sin embargo, no lo hizo, pero ratificó Andy estuvo toda la noche solo y muy juicioso.

En algún momento, hasta varios trovadores presentes, le preguntaron directamente al cantante si era cierto su romance con Lina, pero el no contestó y al contrario recibió varios gritos por parte de los presentes.

Pero por fin Lina Tejeiro ha decidido resolverle la duda a todos los seguidores, pues en sus historias contó que “no me invitaron. No mentiras, porque tenía otras cositas que hacer” reveló la actriz, dejando claro que si estuvo presente en la lista pero, suponemos, que por cosas de trabajo no pudo asistir.

Aun estamos a la espera que de alguno de los dos comparta por fin la verdad de todo lo que está sucediendo entre ellos.