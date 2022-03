Anuel AA aseguró que no se ha borrado el tatuaje de Karol G

Anuel AA se ha convertido en el blanco de miles de críticas desde hace un tiempo debido a su ruptura amorosa con la colombiana Karol G y posteriormente por lo que ha sido su relación sentimental con Yailin.

De hecho, su relación con la colombiana fue, y de hecho sigue siendo, una de las más comentadas de las redes sociales debido a que muchos rumores se han acercado a los artistas; si han vuelto o no e incluso, si el puertorriqueño se borró o no los tatuajes que se hizo en su momento en honor a la ‘bichota’.

Recientemente estrenó la canción ‘McGregor’, con ella llegarían miles de comentarios por parte de los internautas y usuarios de las redes sociales pues una de las frases del sencillo hace alusión a la cantante paisa.

“Yo soy tan hijo de p.... que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado”, señala parte de la canción.

Lo que realmente despertó la curiosidad de las personas, más allá del comentario, es que aparentemente Anuel AA habría tenido la oportunidad de quitar ese fragmento de la canción pues aseguran que es un video y una canción vieja.