‘I am Bolero’ es la nueva canción de ‘La Gaita’ homenajeando a los latinos

La colombiana Carolina Gaitán, mejor conocida como ‘La gaita’ sorprende cada fin de semana gracias a su participación como jurado en el reality show Factor X, sin embargo, durante los últimos meses ha tocado los puntos más altos de la industria musical gracias a su participación en la película ‘Encanto’ y su interpretación de la canción ‘No se habla de Bruno’.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 4,5 millones de seguidores, la actriz y cantante publicó un divertido video donde promociona su más reciente lanzamiento: la canción ‘I am bolero’, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Podría interesarle: ¿Conoce qué son las Power Ballads? Estas son algunas de sus canciones indispensables

“I Am Bolero ya disponible everywhere! A todos los que llegaron a mí desde Encanto, no se pierdan I Am Bolero. Besos vuelan”, escribió Carolina junto a su publicación.

Dentro del video, aprovechó para recordar que esta canción es un homenaje a la cultura latina alrededor del mundo y que se siente orgullosa de poder llevar este mensaje internacionalmente.

“Esta semana lancé mi canción I Am Bolero, una canción que celebra la cultura latina. (...) Ya está disponible en todas las plataformas. Es todo un sueño hecho realidad poder compartirla contigo. ¡Vayan a escuchar y bailar esta canción! Besos vuelan”, agregó.

Este es el video de ‘La gaita’ sobre ‘I am bolero’: