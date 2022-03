Luego de que Carla Giraldo publicara que muchos la extrañaban en MasterChef, le respondió a un usuario que la contradijo

Sabemos que Carla Giraldo fue una de las concursantes más polémicas de la temporada pasada de MasterChef Celebrity y para gustos de muchos y de otros no tanto, una de las más comentadas y más queridas, siendo al final la ganadora, por eso mismo, a pesar de que la colombiana ya no este participando, todo el tiempo le hacen saber a través de las redes sociales que la extrañan ya sea por sus platos o por su personalidad.

Así que la actriz decidió publicar en su cuenta de Instagram “Ya se que me extrañan” en medio de risas a lo que muchos de sus seguidores le confirmaron que efectivamente hacia era, sin embargo, hubo otros que no estuvieron del todo de acuerdo con dicha afirmación así que le respondieron su tweet “Que te puedo decir.....” con unos emojis pensando, a lo que la misma actriz no pudo quedarse callada “Pues que si, Jajajajja que así te diera rabia te hacía el finde” terminó por decir Carla en un son bastante simpático, así que el chico al final confirmó que era así “Sin duda alguna!!! Fue una temporada única” dejando claro que al parecer muchos de los espectadores, a pesar del conflicto que cada noche se desataba, extraña ver la chispa que Carla le ponía a la noche.