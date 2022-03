La bienvenida amarga que le dieron a la actriz Yesenia Valencia en México al abrirle su maleta

Todo el mundo esta retomando todo, con ello, los viajes, por eso mismo la actriz se fue para México y en vez de ser un viaje placentero, la realidad es que al llegar al aeropuerto su maleta estaba un poco retrasada, así que decidió preguntar, a lo que la enviaron a preguntar directamente en equipaje, cuando llegó, su maleta estaba envuelta en plástico y en una especie de mochila negra que decía seguridad, lo cual le generó muchas dudas “Cuando saqué mi maleta del plástico estaba destrozada y les voy a mostrar un carrete para que ustedes la vean, le dañaron el cierre, estaba abierta, la habían esculcado y yo les juro que me estoy sintiendo como violada. Yo no sé si uno puede sentirse tan vulnerado en sus derechos (...) Esto es muy agresivo contra un ser humano y, si es el caso, entonces que me llamen y yo la abro, porque no tengo ningún inconveniente en mostrar lo que llevo. Me siento violada, me siento ultrajada, porque además, siento que yo no merezco esto. Esto es muy agresivo, llámenme y yo la abro, no se preocupe yo abro mi maleta, no tengo problema en mostrar lo que llevo, no hagan eso, eso es agresivo contra un ser humano. Si usted no está seguro que esa maleta lleva cocaína, que es lo que buscan, pues llamen al dueño. No me parece chévere esta situación” añadiendo más cosas a su historia y dejando en evidencia que aún existe mucho estigma sobre los colombianos, sobre todo para los viajes a México.

Hasta lo que nos ha dejado saber la actriz, no ha obtenido respuesta alguna y muchos afirman que es el proceder correcto.