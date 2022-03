Johnny Rivera se golpeó al estrenar su costosa moto

Recientemente el artista Johnny Rivera se mostró feliz por medio de las redes sociales al estar estrenando un nuevo ‘lujo’ que de hecho, llamó la atención de miles de sus seguidores. La nueva adquisición del intérprete no fue nada más ni nada menos que una moto Ducati Multistrada V4, la cual, se encuentra valorada entre 124 y 133 millones de pesos.

“Yo siempre he sido motero, a mí me ha gustado mucho este cuento. Tenía un gran sueño y era tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que es muy merecida y aquí la tengo”, indicó en su momento.

No obstante, a pesar de la buena nueva el artista se vería enfrentado a un accidente que, por fortuna, no pasó a mayores. Según cuenta, todo se daría entrando a la ciudad de Pereira, estando a tan solo diez minutos de su casa, tras un viaje hecho desde Bogotá.

“Había un policía acostado, pero yo no iba a bajar la velocidad porque la moto pasaba divinamente, yo iba muy bien. Entonces, me pasé al otro carril, pero un carro también pasó para voltear y no miró el espejo…Él dice que puso la direccional, pero yo no la vi. Y tenga, le di por detrás durísimo”, fue el relato del cantante.

En el momento confirma que siente unas molestias en su ingle y en su pie. Según describe, puede ser un desgarro pues trató de no dejar caer la moto tras el impacto.

Vea aquí la declaración de Johnny Rivera: