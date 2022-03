Desafío The Box llega a las pantallas del Canal Caracol

Ha llegado el momento de que el Desafío le cumpla a los televidentes la cita más esperada! Esta vez, será un encuentro más especial no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Por eso, esta celebración iniciará muy pronto en las noches de Caracol Televisión.

Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¡Colombia es el Box más grande! Aquí, 44 deportistas crecieron y se hicieron Super humanos conquistando las montañas más implacables, enfrentando los mares más poderosos, superando sus miedos y por esta razón el Desafío The Box se queda en Colombia. Después de prepararse por años, Amazónicos, Antioqueños, Boyacenses, Cachacos, Cafeteros, Llaneros, Costeños, Patusos, Santandereanos, Vallecaucanos y Super humanos de Tolima grande, llegarán a la ciudad de las cajas a luchar con el alma en el reality de los colombianos.

Tobia, Cundinamarca, será de nuevo el asombroso lugar que reciba a estos deportistas de diferentes especialidades. Una vez inicie esta aventura, los desafiantes dejarán de ser grupos, divididos por regiones, para convertirse en tres equipos de 12 integrantes con 6 mujeres y 6 hombres quienes conformarán a Alfa, Beta y Gama. ¡Solo un hombre y una mujer serán los ganadores!

Según Sebastián Martino, esta nueva temporada llega con retos más exigentes y con una nueva infraestructura en las casas, nuevas pistas, más piscinas y una renovación en las cajas, refrescarán el programa en comparación a su edición anterior. Nuevos castigos, sentencias serán los protagonistas.

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará por tercera vez a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia.

“El Desafío es una experiencia fascinante, me siento orgullosa de formar parte de un equipo que trabaja con tanta dedicación, que se preocupa por cada detalle. Llegar en este tramo de la historia del programa, cuando el formato cumple 18 años, me emociona. En cuanto a Gabriela, estamos felices de contar con ella como anfitriona del programa. La admiro muchísimo, es una mujer estructurada, enfocada, con criterio y armamos buenas tertulias en las noches al llegar a casa. De las pruebas puedo decir que me le mediría al Box amarillo, sin duda, la exigencia de la pista es máxima y me encantaría medir fuerzas en el espacio dedicado a las pruebas estilo militar” , afirmó la presentadora.

Desafío The Box llega a las pantallas del Canal Caracol