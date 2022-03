La molestia de Aída Victoria al ser relacionada con Yeferson Cossio

En las últimas horas se convirtió en un tema de conversación viral la separación del influenciador Yeferson Cossio de su pareja Jenn Muriel la cual fue confirmada por el paisa por medio de sus redes sociales.

Tras la confesión de Cossio, empezó a circular una fotografía donde se le ve junto a la también influeciadora y creadora de contenido Aída Victoria Merlano en una reunión que tuvieron en la ciudad de Bucaramanga donde se le ve a Yeferson tomando la pierna de Aída.

La respuesta de Aída Victoria

Tras conocer la existencia de estos rumores, Merlano quiso dejar totalmente claro que ella no tiene nada que ver con la finalización de la relación de Yeferson y que aunque si estuvieron juntos en esa reunión, todo se dio porque se trató un tema de interés compartido.

“Yo no me estoy escondiendo de nada. Yo sí salí con Cossio. De hecho estuve en una reunión con él acá en Bucaramanga de un tema puntual que a mí me interesaba. Ahora, el manejo público que cada quien quiera darle a su relaciones o sus rupturas es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene que ver conmigo”, confirmó.