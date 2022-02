Epa Colombia le pidió a Diana Celis la camioneta y motos que le habría regalado

La relación entre la empresaria ‘Epa Colombia’ y la futbolista Diana Celis se dio por terminada hacer un par de semanas, según confirmaron por medio de sus redes sociales.

La relación entre Daneidy Barrera, nombre de pila de la influenciadora y Celis duró algunos años, de hecho, hubo un momento donde incluso llegaron a pensar en formar una familia. Sin embargo, las dos celebridades le dieron fin a su noviazgo luego de que, según Diana, su pareja se estuviera involucrando sentimentalmente con su amiga Karol.

No obstante, por medio de un en vivo en Instagram, Barrera confesó que las cosas realmente no se encontraban muy bien entre ellas dos y que, de hecho, le pidió de vuelta algunos de los detalles que le dio durante el tiempo que estuvieron juntas, como motos, una camioneta e incluso, un apartamento. Sin embargo, agregó que hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable.

“Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘Amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo, entonces creo que me lo volvería a dar”, señaló.

Así mismo, comentó por medio del video que ella fue la que siempre estuvo en disposición de hacer que las cosas mejoraran.

“Nosotras hace mucho tiempo que veníamos mal, hace muchos meses. Yo trataba de arreglar las cosas, de aportar lo mejor de mí, pero todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando. Yo quise terminar las cosas bien con Diana, pero ella no quiso”, aseguró.