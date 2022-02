La tía de Maluma lloró de orgullo al ver a su sobrino junto a JLO

Jennifer López, derecha, y Maluma en una escena de "Marry Me" en una imagen proporcionada porUniversal Pictures. ​(Barry Wetcher/Universal Pictures via AP) Jennifer López, derecha, y Maluma en una escena de «Marry Me» en una imagen proporcionada porUniversal Pictures. ​(Barry Wetcher/Universal Pictures via AP) (Photo Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures/AP)