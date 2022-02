¡Nueva música! Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Llane Ft. Reik, Khea - Alcancía

El cantante y compositor colombiano LLANE se fusiona con REIK, una de las bandas más reconocidas y representativas de la música en México y con KHEA cantante y compositor argentino, para presentarnos su nuevo tema titulado “ALCANCIA” sencillo que formará parte de su primer álbum discográfico, el cual será lanzado este año. “

ALCANCIA” que nos habla sobre la decepción de perder una amor por la culpa del dinero pero de una forma divertida mostrando una realidad que pasa en algunas relaciones. Este tema es producido por Vibarco -Zenzei y Casta, y mezclado y masterizado por el reconocido ingeniero MOSTY.

”Valorar a la gente por lo que es, apreciar lo que uno tiene y que sentido tiene tener éxito y fama si uno no está rodeado de las personas adecuadas” refiere el artista ante el estreno de “ALCANCIA”.

Maluma Ft. Jennifer López - Marry Me (Banda sonora)

Ambos artistas nos deleitan con esta banda sonora que destaca con temas emocionantes y románticos de los géneros de pop, pop latino, reggaetón y dance. El álbum incluye su éxito del 2020 de corte urbano ‘Pa’ Ti’ de la autoría de Lopez, Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (aka Elena Rose), Jon Leone y Edgar Barrera, producido por Leone y Barrera.

El álbum se distingue por la voz inconfundible de Lopez en canciones como su himno inspirador ‘On My Way (Marry Me)’ y su rítmico remix realizado por el trío radicado en Los Ángeles TELYKast. El video musical de ‘On My Way’, lanzado en noviembre 2021, es dirigido por Santiago Salviche.

La banda sonora incluye un total de 13 canciones, el colombiano participa en 4 de ellas.

Rosalía - Saoko

La intérprete y productora española Rosalía reveló hace tan solo un par de días la portada del que será su próximo álbum de estudio llamado MOTOMAMI el cual verá la luz el 18 de marzo. No obstante, ya se reveló el primer sencillo llamado SAOKO.

“Nombrar mi próximo tema ‘SAOKO’ y samplear Yankee y Wisin para mí es el homenaje más directo que puedo hacer al reggaetón clásico, un género que me encanta y que ha sido una constante y gran inspiración a lo largo del proyecto MOTOMAMI”, cuenta Rosalía.

Elemece - Crónicas

Un corrido tumbado que habla acerca del karma, la lealtad y su valor dentro de la amistad y los negocios. ELEMECE es uno de los artistas colombianos más propositivos dentro de la escena del trap y el rap.

Es un proyecto que se abre camino en el regional mexicano con su versatilidad y busca trascender dentro de la cultura colombiana expandirse hacia toda Latinoamérica hasta llegar a los latinos en Estados Unidos.

Con esta canción, ELEMECE demuestra porqué es considerado por BILLBOARD uno de los 12 artistas del futuro de Colombia

Carlos Vives - Currambera

En la canción y el video Vives cuenta por medio de diferentes escenas la historia de la vida de la estrella mundial Shakira, hilándola con su trayectoria musical y al mismo tiempo, nos habla de las características de la mujer barranquillera.

“Ella es el resultado de una cultura, o mejor, del encuentro de muchas culturas en este mágico lugar llamado Curramba”, comentó Carlos Vives.

El video contó con la dirección de Sergio Rodríguez para Mestiza Films. Se grabó en la llamada “La Arenosa” (Barranquilla) teniendo locaciones como la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, lugar escogido para mostrar la grandeza del puerto y los alrededores del Río Magdalena. El tradicional Barrio Abajo y el colegio La Enseñanza donde Shakira cursó su bachillerato.

Victoria Sur Ft. Jorge Velosa - La mariposa

Desde que Jorge Velosa lanzó su libro “El convite de los animales” el año pasado, muchos músicos le comentaron que veían potenciales canciones en esas páginas. Justamente de ahí sale esta nueva grabación de la cantante quindiana Victoria Sur.

“El libro me encantó y me enamoré de los personajes”, comenta Victoria. En particular, los versos de la mariposa en el capítulo cuarto le sugirieron una música sureña. Lo obvio habría sido musicalizar los versos de Velosa con ritmo carranguero, pero ella quiso buscar otros colores. “La mariposa” tiene aire de huayno, que es una expresión indígena de la cordillera de los Andes.

Beéle Ft. Blessd - Enchulao

El joven artista colombiano Beéle une fuerzas con su coterráneo Blessd para lanzar “Enchulao”, el reggaetón más seductor de la temporada. El sencillo se encuentra disponible hoy en todas las plataformas de música digital, y el video musical se puede disfrutar a través de su canal de YouTube.

“Enchulao” es producido por el reconocido talento Ovy on the Drums, con quien Beéle colaboró anteriormente en su conmovedora balada urbana “Inolvidable”, cuyo video oficial cuenta con más de 185 millones de reproducciones.

Red Hot Chili Peppers - Black Summer

La canción se convierte en el primer sencillo del próximo álbum de estudio de la banda llamado ‘ Unlimited Love’. Sin embargo, merece la pena que conozca todo el contexto de este nuevo álbum así que lo invitamos a que conozca todos los detalles aquí.

Liam Gallagher - Everything’s Electric

Liam Gallagher amplifica una vez más la expectativa para el lanzamiento del próximo 27 de mayo de su tercer álbum de estudio ‘C’MON YOU KNOW’ con el lanzamiento de su primer sencillo ‘Everything’s Electric’. Liam está listo para darle a esta canción su debut en el escenario más grande que se pueda imaginar, cuando se presente en los BRIT Awards el próximo martes. Esta será la primera gran presentación de este año, que además incluirá los shows más grandes que ha dado Liam como solista durante el verano incluyendo sus dos presentaciones que ya son sold-out en Knebworth Park. ‘C’MON YOU KNOW’ parece estar listo para ser el tercer álbum #1 de Liam de manera consecutiva.

The Change Ft. León Leiden - Niña de mis ojos

Este 2022 se ve muy prometedor para la cantautora, productora y cinematógrafo dominicana, The Change ya que tras el anuncio a su primera nominación a Premio Lo Nuestro como Artista Revelación Femenina, nos presenta su nuevo sencillo titulado “Niña De Mis Ojos”, junto a la sensación viral mexicana, Leon Leiden.

El sencillo “Niña De Mis Ojos”, fue escrita y producida por The Change, Leon Lieden, y Steve Mostyn. El lanzamiento de este tema viene acompañado a la mano de un video musical grabado desde la Ciudad de México, bajo la directriz de The Broducers.

“Fue muy enriquecedor trabajar con Leon porque es un artista sumamente talentoso y al escuchar Niña de mis Ojos por primera vez me di cuenta de que había algo súper especial y es una canción hecha con mucho amor desde Republica Dominicana y México”, se expreso The Change sobre como fue su experiencia de colaborar junto a Leon Leiden en este tema musical.

Enrique Iglesias Ft. Myke Towers - Te Fuiste

Enrique Iglesias, estrena hoy el nuevo video musical de su último sencillo “Te Fuiste” junto al artista urbano multi-platino, el puertorriqueño Myke Towers. El tema se desprende del más reciente trabajo de Iglesias titulado Final Vol. 1. El video oficial de la balada urbana interpretada por Enrique y Myke se grabó en Miami bajo la dirección de Marlon Peña.

Maía - Punto Final

La famosa cantante MAÍA mostrará al país su nueva producción denominada “PUNTO FINAL”, canción principal de la serie para televisión que lleva el mismo nombre.

La serie para televisión PUNTO FINAL fue ganadora del premio “ABRE CÁMARA 2021″ del MINTIC y contó con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, EnTerritorio, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la la Tuberculosis y la Malaria y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Programa Generando Equidad, entidad que apoyó la realización de dos capítulos de la serie que es distribuida por TELEVIX ENTERTAINMENT.

Manuel Turizo - De 100 a 0

“De 100 a 0″ se desprende del próximo álbum de estudio de Manuel Turizo, el cual llevará por nombre “2,000″. Este disco representa el 3er trabajo discográfico de Turizo, y su fecha de estreno aún no ha sido anunciada, pero, su primer sencillo