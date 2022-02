¡Atención fanáticos del rock! Red Hot Chili Peppers lanzará su álbum #12

Red Hot Chili Peppers ha revelado, por fin, el nombre de su nuevo álbum de doce canciones, Unlimited Love. El disco verá la luz el 1 de abril de 2022.

Este álbum incluye la notable presencia del guitarrista y retorno de John Frusciante y además contará con el regreso de Rick Rubin, quien de hecho, vuelve a trabajar con la banda después de más de diez años. Para presentar Unlimited Love, la banda de Los Angeles nos presenta su primer sencillo y videoclip “Black Summer.”

“Nuestra única meta es perdernos en la música. Nosotros hemos pasado cientos de horas, colectiva e individualmente, puliendo nuestro trabajo y mostrándoselo a los demás, para hacer el mejor álbum posible”, aseguran los integrantes de la banda.

“Nuestra antena se sintonizó con el cosmos divino, estábamos tan agradecidos por simplemente tener la oportunidad de estar todos en la misma habitación, y, una vez más, intentar mejorar. Días, semanas y meses invertidos en escuchar al otro, componiendo, haciendo jams, y arreglando el fruto de esos mismos jams con mucho cuidado y propósito. Los sonidos, ritmos, vibraciones, palabras y melodías nos tenían fascinados. ROCK OUT MOTHERFUCKERS!”, añadieron.

La banda así mismo asegura que este nuevo trabajo discográfico es una nueva faceta donde buscan, además, reflejar su visión del universo y su misión en la vida.

“Trabajamos, nos concentramos, y preparamos para que cuando venga la ola más grande, estemos listos para montarla. El océano nos regaló una ola mágica y este disco es el viaje que reúne nuestras vidas. Gracias por escuchar, esperamos que lo disfruten.” - Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante

Sobre Black Summer, primer sencillo del ‘Unlimited Love’

En la canción “Black Summer,” encontramos guitarras etéreas que subrayan letras introspectivas mientras el ritmo desbloquea un hipnótico groove de batería, resaltado por la línea de bajo. Inhala sutilmente solo para exhalar con un poderoso estribillo, “It’s been a long time since I made a new friend, waiting on another black summer to end,” -(Ha sido un largo tiempo desde que hice un nuevo amigo, esperando que otro verano negro terminara)- antes de que un solo de guitarra penetre en el cielo y regrese. Para el video, la banda se unió a la aclamada directora Deborah Chow (The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi de Disney+). El resultado contnúa la tradición de imágenes cautivadoras con un giro.

Escuche ‘Black Summer’ aquí: