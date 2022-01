Hace unos días Yina Calderón se sometió a múltiples cirugías con las que busca convertirse en una ‘barbie humana’, y compartió este proceso con sus seguidores mediante sus redes sociales. Sin embargo días después tuvo que ser internada nuevamente por complicaciones.

A los días de esta noticia ‘Epa Colomia’, subió unos videos a redes sociales donde comentó sobre las cirugías de Yina a manera de broma o de ‘pulla’ comentando “Yo no me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo. Eso de ir a un lado y luego ir a otro a uno le deforman la cara, y si no les deforman la cara quedan como Yina Calderón”, comentó de manera jocosa.

Y por supuesto la madre de Yina Calderón, Merly Orme, no dudó dos veces en defender las decisiones que ha tomado Yina frente a su cuerpo “Este mensaje va para Daneidy. Yo le quiero preguntar cómo mamá de Yina ¿qué le pasa con mi hija? Como madre no me gusta que hagan esos comentarios refiriéndose a sus cirugías. Ese es su cuerpo y ella a usted no le pidió consentimiento, ni plata, ni nada” Puntualizó.

Además le comentó que la admiraba porque ha sido una “berraquita”, por todo lo que ha conseguido con la venta de sus keratinas, y que si a Yina le gustaran las mujeres le ayudaría para pudieran estar juntas, pero que a Yina solo le interesan los hombres.

Finalmente Merly finalizó el video mencionando “Hago estos comentarios porque vi sus historias en las que se burla de mi hija. Y solo me da a entender ¿le gusta, le tiene rabia o envidia? Respetémonos un poquito” Finalizó.

La respuesta de la mamá de Yina Calderón a ‘Epa Colombia’