Hace unos días la empresaria y DJ, compartió en sus redes sociales una serie de videos donde le comentó a sus seguidores que se había sometido a varios procedimientos estéticos para lograr su objetivo de convertirse en una ‘barbie humana’.

Luego del procedimiento compartió el mensaje “Hola hijos, hoy les quería contar sobre todo lo qué tuve que pasar en el quirófano para convertirme en una muñeca Barbie, yo les mencioné que unas de las cirugías fué quitarme costillas para tener un abdomen más definido y parecido a una Barbie humana, también me hice un arreglo en la parte de mi pecho pará definir más y el cuerpo y qué todo el cuerpo estuviera en armonía con las medidas y proporciones de una muñeca Barbie”.

Sin embargo Yina mencionó dentro del video “Me retiré una costilla flotante, duele mucho, pero me quedó una cintura de sueño. Ustedes no la van a creer, es impactante. Qué buen trabajo el del doctor. Nosotros teníamos la cirugía para diciembre, ustedes saben que yo quería tener apariencia como de Barbie en mi cuerpo, por eso también me retiré las prótesis de senos, porque era muy voluptuosa”.

Pero a pesar de dichas declaraciones, muchos internautas notaron que Yina mintió frente a la operación de su costilla, ya que encontraron los videos donde el mismo cirujano explicó paso a paso mediante videos en sus historias de Instagram, los procedimientos que le realizó a Yina, y donde evidentemente quedó comprobado que nunca se le retiró una costilla flotante.

Y por supuesto los comentarios en su contra no se hicieron esperar, “El cirujano la hizo quedar mal”, “¿Dónde muestra el retiro de costilla que dice ella?”, “¿Y la costilla que dice retirarse?, “Definitivamente esa vieja habla mucha vaina”, “Que mentirosa”, “Yina no se quitó ninguna costilla”, “Le tumbaron el teatro de la costilla flotante”, comentaron en sus videos.

Las mentiras de Yina Calderón sobre su última cirugía estética