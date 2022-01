Yeferson Cossio ayudó a Aída Merlano a recuperar su cuenta y asegura que no ayudará a nadie más

La creadora de contenido para redes sociales Aída Victoria Merlano le dio una sorpresa a sus más de 2,6 millones de seguidores al anunciar que había podido recuperar su cuenta principal.

Es de recordar que la influenciadora había perdido el acceso a esta cuenta a inicios del mes de diciembre, sin embargo, creó una nueva debido a que aparentemente se habría resignado a perder la principal. Casos similares se han visto con figuras como La Liendra o Yina Calderón.

Por medio de un video en vivo, la barranquillera le comentó a sus seguidores que el proceso a su favor se habría logrado gracias a la intervención de Yeferson Cossio, quien habló con sus diferentes contactos en las redes sociales para gestionar así la recuperación de la cuenta.

Así mismo, tras enterarse de la situación, miles de usuarios se contactaron con Cossio para pedirle el favor que intercediera por ellos para poder recuperar sus cuentas, o en su defecto, poder verificarlas. Ante la situación el creador de contenido, quien renunció a su nacionalidad colombiana, fue contundente al momento de dar una respuesta.

“Tengo el imbox lleno, ayúdame a recuperar mi cuenta de Instagram ayúdame a verificar mi cuenta...por lo que le recuperé la cuenta a Aida Merlano, yo de hecho le dije a ella que no dijeramos nada, pero se le safó en un en vivo, pero igual ni importa....pero no, a nadie, por más plata que me ofrezcan yo no verifico, yo no ayudo a nadie”, señaló.