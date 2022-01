“Maldito”, Shaira arremete de nuevo contra Yhonier Leal después de aceptar los cargos por homicidio

Sin duda la cantante de música popular fue una de las amigas más cercanas a Mauricio Leal y que desde se conoció su muerte, no ha dudado en enviar mensajes en sus redes sociales.

Por un lado ha enviado varios mensajes de amor hacia su fallecido amigo Mauricio Leal recordándolo con fotografías y videos de los momentos compartidos entre ambos, y por otro lado se ha pronunciado con un enojo constante hacia el caso, ya que en primera instancia decidieron presionar a la Fiscalía en redes sociales con el numeral #JusticiaParaMauroYMarleny, además de arremeter con fuertes palabras a Yhonier Leal.

Hay que recordar que el día de ayer 18 de de enero Yhonier aceptó los cargos que lo señalaban como el autor material del homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, además de ocultamiento y destrucción de material probatorio. Después de conocer la noticia, Shaira no dudó en arremeter de nuevo contra Yhonier en su cuenta de Instagram.

“Menos mal este cabr... ya esá encerrado, tanta agua sucia para su propio hermano. Todo el tiempo él haciendo creer a la gente que maito se había suicidado”, fue parte de el mensaje inicial que brindó la cantante de música popular en un extenso mensaje que se extendió por 5 historias en su cuenta de Instagram .

Adicionalmente recordó el momento del funeral, y que para ella, desde ese momento entró a sospechar de la culpabilidad de Yhonieren el homicidio de Mauricio y Yhonier “Los que no asistieron al funeral y a la misa, no se dieron cuenta del cinismo de este hombre; cuando yo llegué al funeral lo encontré tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa su mala energía, se me acercó a saludarme y yo no fui ni capaz de mirarlo a los ojos”, mencionó.

Imagen Foto tomada de Instagram @shaira_oficial

Además aprovechó el momento para opinar sobre la vestimenta que usó para la entrevista que le realizó Noticias Caracol, ya que la parecer utilizó la misma ropa que su hermano Mauricio.

Imagen Foto tomada de Instagram @shaira_oficial

Finalmente subió una foto del amanecer recordando a su gran amigo Mauricio Leal “Ahora si...descansa en paz mi maito. Algún día nos volveremos a ver”, menciona junto a una fotografía.

Imagen Foto tomada de instagram @shaira_oficial

