La primera X se revela: The Libertines por primera vez en Colombia

Y para abrir el año: la revelación del primero de los tres artistas sorpresas de la undécima edición del Festival. Leyendas contemporáneas del garage rock que marcaron una década y que con himnos como “Don’t Look Back Into The Sun”, “Music When The Lights Go Out” y “Can’t Stand Me Now” se convirtieron en el némesis británico de The Strokes, The Libertines debutarán en tierra colombiana el 25 de marzo de 2022 en el Campo de Golf Briceño 18, en el inicio de los tres mejores días del año.

Cuando Pete Doherty y Carl Barât se fueron a vivir juntos en el norte de Londres en lo que llamaron “The Albion rooms”, no solo una amistad musical se formó sino una de las duplas compositoras más rabiosas de los primeros albores del Siglo XXI en medio de aquel delicioso revival del punk y el garage rock de los 2000.

Espíritu poético, rabia lírica en los riffs de guitarra, decadencia y tres discos esenciales han marcado la carrera de The Libertines. Doherty se convirtió en uno de los últimos grandes rockstars y su banda en uno de los primeros fenómenos indie rock de Inglaterra.

The Libertines Cortesía

“Música, moda y arte; eran las cosas por las que estábamos dispuestos a morir. ¿Mi cabello está bien? ¿Has oído esta melodía? Son las cosas que nos salvaron. Son las cosas que salvan a los niños de las propiedades del concejo de Nuneaton. No hay otra salida”, contó en 2015 Doherty a The Guardian en la celebración de su último disco Anthems for Doomed Youth. Ese es el espíritu libertino de su música y el sentido de la libertad que solo se vive en el FEP. Foo Fighters cerrará la noche del 25, un día de rock, y allí estarán Doherty y los otros libertinos para tocar por primera vez en Colombia bajo la mágica noche del Festival.

La primera de las tres Xs ha sido develada, pero las sorpresas no se detienen. Nos quedan menos de 70 días para preparar nuestros rituales, terminar de escuchar las playlists, alistar las botas y los mejores outfits, comprar las entradas y vivir el comeback del Festival Estéreo Picnic en vivo. The Libertines se suman a los maravillosos Foo Fighters, The Strokes, J Balvin, Doja Cat, Martin Garrix, Fatboy Slim, Nile Rodgers & Chic, Black Pumas, A$ap Rocky, Machine Gun Kelly, C. Tangana, Jungle, Idles, LP, Nina Kraviz, Diamante Eléctrico y más. Compra ya tus entradas en Entradas Amarillas, vivamos el comeback del FEP y no apaguemos las velas que pronto develaremos los otros dos artistas.

