Foo Fighters, J Balvin y The Strokes harán parte del Festival Estéreo Picnic 2022

Los próximos 25, 26 y 27 de marzo de 2022, el festival volverá al Campo de Golf Briceño 18 para elevar las manos al cielo y celebrar el milagro de la vida, la música en vivo, el baile al aire libre, el amor en todas sus formas y la libertad.

Foo Fighters, J Balvin y The Strokes encabezan el lineup del comeback del Festival Estéreo Picnic. La banda de Dave Grohl, una de las favoritas del continente, volverá a Colombia para seguir el affair roquero con un público que los adora, su show será recordado por años. Por su lado, J Balvin se estrenará en el Picnic como el primer headliner colombiano y ofrecerá la fiesta más salvaje del 2022. Finalmente, Julian Casablancas y compañía también resistieron y volverán para cumplir su promesa de ofrecer un concierto alucinante en Briceño.

Acompañando a estos monstruos estarán Doja Cat, la joya más brillante del pop rap y RCA Records, A$AP Rocky, parte de la realeza neoyorquina del hip hop, Fatboy Slim, leyenda viviente del big beat, y dos actos intergeneracionales de Martin Garrix y Nile Rodgers & Chic.

En marzo de 2022 también veremos a Nina Kraviz, Jungle, Black Pumas, C. Tangana, Javiera Mena, Los Gaiteros de San Jacinto, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, El Binomio de Oro de América, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Edson Velandia, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva, Juan Pablo Vega, Babelgam y más.

Ya están a la venta las entradas para el FEP 2022. Igualmente, quienes compraron entradas para el 2020 las podrán utilizar en la undécima edición, siguiendo el proceso de validación.