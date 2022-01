Aída Victoria Merlano muestra que también tiene celulitis y habla de su nuevo amor

Aída Victoria Merlano se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en Colombia debido a sus declaraciones y la forma en la que asume y habla de la sexualidad, sin embargo, se ha convertido en tendencia gracias un video compartido a través de sus historias de Instagram.

“Yo no voy a ser la fuente de tu inseguridad”: Aída Victoria Merlano

Merlano realizó una caja de preguntas a través de su cuenta de Instagram para permitirle a sus seguidores conocer un poco más de su personalidad y forma de ver las diferentes situaciones de la vida relacionadas a los temas que les interesara conocer.

Una de sus seguidoras le hizo un comentario que Merlano procedió a responder con argumentos.

“No tienes celulitis, ni gorditos. Que rico ser como tú”, fueron las palabras recibidas por Aída.

Inmediatamente la creadora de contenido procedió a demostrar que la usuaria se encontraba equivocada y definitivamente si tiene celulitis como una persona común y corriente, buscando así no ser la fuente de inseguridad para más mujeres.

“Yo no voy a ser la fuente de tu inseguridad, obviamente yo tengo estrías, yo tengo celulitis, como todo el mundo”, señaló.

A su vez, otro usuario le preguntó por lo que aparentemente sería su relación con el cantante Naldy cuestionando porqué estaría ocultándola.

Ante esta pregunta, la influenciadora explicó que no ha estado ocultando nada a nadie, solo está respetando los procesos de conocer a una persona para saber si es la indicada o no.

“Yo soy una persona muy entregada y la vida me ha enseñado a ser más cautelosa, a irme con más cuidado. De repente llega alguien que te hace sentir mil cosas bonitas (...) pero no te puedes lanzar de buenas a primeras (…) no es que yo oculte nada, lo que pasa es que todo tiene un proceso”, indicó.