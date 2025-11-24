Publimetro y Cecodes preparan a las Pymes colombianas para dar el salto hacia la sostenibilidad

El cambio no siempre comienza con grandes transformaciones. A menudo surge de una idea, una decisión o simplemente de dejar atrás las prácticas tradicionales. Bajo esta premisa, el Consejo Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) y Publimetro convocan a las pequeñas y medianas empresas del país a participar en el evento “Transformando las empresas para la sostenibilidad”, que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre.

La sostenibilidad, explican los organizadores, no se limita a sembrar árboles. Implica pensar y actuar de manera distinta, con una visión que contemple tanto el presente como el futuro. “Cuando una pyme mejora, todo mejora con ella”, explican desde CECODES, destacando el impacto que estas compañías tienen en la economía y en la sociedad.

“La sostenibilidad no solo transforma la manera en que las empresas operan, sino también cómo son percibidas por sus grupos de interés. Cuando las organizaciones integran de forma genuina estos principios en su estrategia, sus aportes al desarrollo económico del país se vuelven más visibles y tangibles, explica Sergio Rengifo, director ejecutivo de Cecodes, representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en Colombia.

El encuentro ofrecerá un espacio para:

Aprender de expertos en sostenibilidad empresarial.

Conectarse con otros líderes y emprendedores.

Recibir un diagnóstico sobre la situación de cada empresa.

Avanzar hacia una gestión más responsable y sostenible.

Además, los asistentes obtendrán un certificado que marcará el inicio de su compromiso con el cambio.

Con esta iniciativa, CECODES y Publimetro buscan acompañar a las pymes en el camino hacia modelos de negocio más sostenibles, demostrando que la transformación empresarial puede comenzar con pasos pequeños, pero significativos.