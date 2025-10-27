Reputación empresarial a través de la sostenibilidad

En un mundo donde la confianza es tan valiosa como el capital, la reputación corporativa sigue siendo un activo estratégico. En Colombia, el Ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) no solo mide la percepción de las empresas, sino que también refleja su compromiso con valores que hoy son ineludibles: sostenibilidad, ética, innovación y responsabilidad social.

Como líder de sostenibilidad, he visto cómo las empresas que figuran en este ranking no solo son reconocidas por sus productos o servicios, sino por su impacto positivo en el entorno. Estar en Merco no es una medalla decorativa; es una validación pública de que la empresa está haciendo las cosas bien, y que su modelo de negocio está alineado para abordar los tres desafíos que enfrentamos en el siglo XXI (emergencia climática, perdida de la biodiversidad y creciente desigualdad).

Figurar en Merco posiciona a las empresas como referentes en prácticas responsables, lo que inspira a otras a seguir el mismo camino. Además, las nuevas generaciones buscan trabajar en organizaciones con propósito. Una buena reputación en sostenibilidad es un imán para el talento joven. En tiempos de desinformación y greenwashing, los consumidores valoran las marcas que demuestran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y no menos importante, los inversionistas están cada vez más atentos a los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Esto no solo mide lo que se ve, sino lo que se siente. Evalúa la percepción de directivos, analistas financieros, ONGs, sindicatos, consumidores y periodistas. Es un espejo plural que obliga a las empresas a preguntarse: ¿cómo nos ven? ¿cómo queremos ser recordados? En un país como Colombia, donde los desafíos sociales y ambientales son profundos, las empresas tienen un rol transformador. Figurar en Merco es asumir ese rol con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.

La sostenibilidad no solo transforma la manera en que las empresas operan, sino también cómo son percibidas por sus grupos de interés. Cuando las organizaciones integran de forma genuina estos principios en su estrategia, sus aportes al desarrollo económico del país se vuelven más visibles y tangibles. Esto permite que herramientas de medición como Merco, donde incluyen en su radar a estas compañías, facilitando que los líderes que participan en estos rankings evalúen objetivamente su impacto, no solo en términos económicos, sino también en reputación e imagen. En este sentido, la sostenibilidad se consolida como un camino para que las empresas sean reconocidas como actores confiables, comprometidos con el progreso colectivo