Shakira le cumplió sueño de niña a la presentadora Elianis Garrido; “días que se quedan grabados en el corazón”

Tras presentarse en Perú y Brasil con su ‘Las mujeres ya no lloran world tour’. Shakira llegó a su tierra para llenar de amor al público barranquillero y bogotano. Justamente una de sus fans más fieles, la presentadora Elianis Garrido, asistió a estas presentaciones y aprovechó sus redes para mostrar el sueño de niña que cumplió gracias a ‘La loba’.

La fiebre por la intérprete de ‘TQG’ tiene más que contagiados a los colombianos, hasta el punto que Barranquilla ya tiene un nuevo sitio turístico, luego de que la cantante se sentara en un bordillo tras infiltrarse en el desfile de Guacherna; lugar en el que pisó una hoja de un árbol que fue vendida por un millón de pesos.

A estos momentos de folclor que son virales en redes se han sumado las reacciones de las figuras del espectáculo que asistieron al recital de ‘Shak’, dentro de ellas Garrido, mujer que tuvo el privilegio y la exclusividad de acompañar a la cantante en su caminata previa al segmento del espectáculo en el que interpreta ‘La Fuerte’.

“Hay días que se quedan grabados en el corazón por siempre. He hecho muy feliz a ‘Elianisita’, la niñita que bailaba en todos los actos cívicos de su colegio las canciones de su artista favorita. Anoche por fin caminé con mi loba. Baile, brinqué, lloré, reí, me emocioné. (...) He vivido cada fecha con intensidad, la misma emoción, pero diferente. Tengo una recarga inmensa de ilusión, de motivación”, con estas emotivas palabras Elianis manifestó la alegría que sintió por ser parte de este fragmento del show.