Nelson Deossa se quedó sin Mundial, sin equipo y sin Europa: ya tendría todo listo para regresar al continente

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Nelson Deossa estaría cerca de cerrar una etapa breve en el Real Betis. El volante colombiano, que llegó al club español como una apuesta importante procedente de Monterrey, no logró consolidarse en el equipo verdiblanco y ahora tendría encaminada su salida rumbo al fútbol brasileño.

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De acuerdo con AS, el futuro de Deossa estaría en Vasco da Gama, equipo que avanzó en las conversaciones con el Betis para quedarse con el mediocampista. La operación, según el mismo reporte, se manejaría inicialmente como una cesión con obligación de compra, fórmula con la que el club español buscaría recuperar buena parte de la inversión que hizo por el jugador colombiano.

Deossa no tuvo el protagonismo esperado en el Betis

El paso de Nelson Deossa por el Betis no terminó siendo lo que muchos esperaban. El colombiano llegó al club en 2025 procedente de Monterrey y firmó contrato hasta 2030, según informó en su momento la propia institución española. Sin embargo, su adaptación no fue suficiente para ganarse un lugar estable dentro del equipo.

Lo que faltaba. Después de llegar como una apuesta con proyección y con contrato largo, Deossa estaría saliendo apenas una temporada después, sin haber podido consolidarse en LaLiga. En este tipo de movimientos, el mercado termina hablando rápido: si un jugador no encuentra minutos ni continuidad, los clubes buscan soluciones antes de que el valor de la inversión se vea más golpeado.

Según AS, el Betis pretendía recuperar una cifra cercana a los 10 millones de euros por el mediocampista. Antes de Vasco da Gama, River Plate también apareció como uno de los interesados, pero el club español habría rechazado una propuesta de cinco millones de euros por la mitad de sus derechos.

Vasco da Gama sería su próximo destino

El equipo brasileño aparece ahora como el destino más probable para Deossa. La opción de Vasco da Gama le permitiría al colombiano buscar continuidad en un fútbol competitivo, con alta exigencia física y con exposición internacional. Además, Brasil se ha convertido en una plaza cada vez más atractiva para jugadores sudamericanos que buscan ritmo y protagonismo.

La eventual llegada de Deossa a Vasco también significaría un cambio fuerte en su carrera. Pasaría de una liga europea en la que no tuvo el espacio esperado a un club que necesitaría rendimiento inmediato. En otras palabras, no sería un simple préstamo para esperar, sino una oportunidad para volver a tomar impulso.

Por ahora, ni el Real Betis ni Vasco da Gama han hecho oficial la operación, por lo que la salida debe manejarse todavía como una negociación encaminada. Pero los reportes desde España apuntan a que el ciclo de Nelson Deossa en el Betis estaría muy cerca de terminar.

Preocupante para un jugador que llegó con expectativas, pero también una nueva posibilidad. Porque si algo necesita Deossa en este momento de su carrera es jugar, recuperar confianza y demostrar que el movimiento por Europa no fue un punto final, sino apenas un desvío antes de volver a tomar ritmo.