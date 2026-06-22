Aunque Messi se convirtió en máximo goleador de los mundiales, también obtuvo un récord negativo tras fallar el penal

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Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la conversación durante la Copa del Mundo, aunque esta vez por un dato que seguramente no le gustará mucho al astro argentino. El jugador de Argentina falló un penal ante Austria y, con ese error, llegó a tres cobros desperdiciados en tiempo reglamentario en la historia de los Mundiales.

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De acuerdo con AP, Messi erró desde el punto penal en el minuto 9 del partido entre Argentina y Austria, cuando tenía la posibilidad de romper el récord de goles en Copas del Mundo. Su remate de zurda se fue desviado junto al palo derecho y dejó su registro en penales mundialistas en 4 convertidos de 7 cobrados durante tiempo reglamentario.

Los tres penales que falló Messi en Mundiales

El dato no pasó desapercibido porque Messi ya había fallado desde los doce pasos en otros dos Mundiales. El primero fue ante Islandia, en Rusia 2018, en un partido que terminó 1-1 y en el que el arquero Hannes Halldórsson le atajó el cobro.

El segundo llegó en Qatar 2022, frente a Polonia, cuando Wojciech Szczesny le detuvo el remate en fase de grupos. Ahora, en 2026, el argentino volvió a fallar, esta vez contra Austria, para completar errores desde el punto penal en tres Copas del Mundo consecutivas.

Lo que faltaba. En medio de una carrera llena de récords positivos, títulos y momentos históricos, Messi también quedó marcado por una estadística negativa desde el punto blanco.

Un récord incómodo para el argentino

Según bases estadísticas como Statbunker, Messi ya aparecía entre los jugadores con más penales fallados en Copas del Mundo antes del duelo contra Austria, con dos cobros desperdiciados. Con el nuevo error reportado por AP, el argentino llegó a tres fallos en tiempo reglamentario, quedando como el jugador con más penales errados en ese registro histórico del torneo.

El contraste es grande porque el mismo partido también tuvo una cara positiva para Messi: minutos después del penal errado, marcó el gol con el que rompió el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales, llegando a 17 tantos. Sin embargo, el fallo desde los doce pasos abrió otra conversación en redes y entre los aficionados.

Preocupante para cualquiera, pero más llamativo cuando se trata de un jugador que ha construido buena parte de su carrera sobre la precisión. Messi volvió a pasar, sí, pero esta vez también quedó con un registro que seguramente nadie en Argentina quería celebrar.