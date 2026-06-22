Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales: partido de varios récords

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El nombre de Lionel Messi volvió a quedar grabado con letras doradas en la historia del fútbol. El capitán de Argentina marcó este lunes ante Austria y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo, alcanzando los 17 tantos y superando la marca de 16 que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El gol llegó en un día cargado de simbolismo para el fútbol argentino. Precisamente un 22 de junio, fecha en la que se cumplieron 40 años del histórico doblete de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, Messi escribió un nuevo capítulo en la leyenda albiceleste.

Con su anotación frente a Austria, el rosarino quedó en solitario en la cima de los artilleros históricos de la Copa del Mundo.

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Máximos goleadores de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 17 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

El estadígrafo español MisterChip destacó la dimensión histórica de la marca alcanzada por Messi.

“40 años después de la hazaña de Diego Maradona ante los ingleses, Leo Messi supera a Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico en toda la historia de la Copa del Mundo”, señaló.

La cifra cobra aún más relevancia al tratarse de un récord que parecía inalcanzable y que permaneció en poder de Klose desde Brasil 2014.

También igualó otra marca legendaria

La jornada dejó otro registro extraordinario para el argentino. Con su gol ante Austria, Messi llegó a seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando el récord absoluto que compartían desde hace décadas el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

La racha del capitán albiceleste comprende anotaciones frente a:

Australia (2022)

Países Bajos (2022)

Croacia (2022)

Francia (2022)

Argelia (2026)

Austria (2026)

Ningún jugador había logrado superar esa marca en la historia del torneo.

No todo fue alegría: otro récord, pero negativo

Sin embargo, la jornada también dejó una estadística poco deseada para el campeón del mundo.

Antes de marcar el gol histórico, Messi desperdició un penalti frente a Austria y se convirtió en el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales, con tres.

Sus errores desde los once metros han sido ante:

Islandia (2018)

Polonia (2022)

Austria (2026)

De esta manera superó los dos penaltis errados por el ghanés Asamoah Gyan en las Copas del Mundo de 2006 y 2010.

Pese a ello, el balance sigue siendo favorable para el argentino, quien también lidera la lista de futbolistas con más penaltis ejecutados en la historia del torneo, con siete cobros: cuatro convertidos y tres fallados.

El hombre que más veces abrió el marcador

Como si los récords no fueran suficientes, Messi también amplió otra marca histórica. El argentino se convirtió en el primer jugador que abre el marcador en diez partidos diferentes de la Copa del Mundo.

El listado queda encabezado por:

Lionel Messi: 10 partidos

Christian Vieri: 6

Ronaldo Nazário: 6

David Villa: 6

Grzegorz Lato: 5

Paolo Rossi: 5

Salvatore Schillaci: 5

Luis Suárez: 5

Thomas Müller: 5

A sus 39 años, Messi sigue ampliando una colección de registros que parecía imposible de igualar. Y en pleno Mundial de 2026, el argentino continúa demostrando que su historia con la Copa del Mundo todavía tiene capítulos por escribir.