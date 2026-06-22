“Está mejor que antes”, Carlos Antonio Vélez puso a Messi de ejemplo para otros jugadores

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El espectacular arranque de Lionel Messi en el Mundial de 2026 sigue generando reacciones en el mundo del fútbol y en Colombia, el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez elogió el nivel que viene mostrando el capitán argentino, autor de los cinco goles que ha marcado su selección en el torneo.

Messi fue la gran figura en las dos primeras presentaciones de Argentina. Primero firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia y posteriormente anotó los dos tantos del triunfo 2-0 frente a Austria, resultados que tienen a la Albiceleste encaminada hacia los octavos de final.

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A través de sus redes sociales, Vélez destacó no solo la capacidad goleadora del rosarino, sino también su despliegue físico y compromiso defensivo a pocos días de cumplir 40 años.

“Messi más viejo corre, marca, rompe récords y está mejor que antes. Es como si liberado de la responsabilidad de ganar un título, que lo obtuvo, juega a la diversión. Verlo además de su gran talento ofensivo marcar, recuperar balones y correr es una delicia y un ejemplo para todos. Si lo hace él los demás, todos, no tienen excusa. ¡Brillante!”, escribió el comentarista.

El Mundial de los récords para Messi

Las actuaciones ante Argelia y Austria no solo han servido para que Argentina sume seis puntos. También le permitieron a Messi seguir ampliando una colección de marcas históricas que parecen inalcanzables.

Con sus dos anotaciones frente a Austria, el capitán argentino llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, quien cerró su carrera con 16 tantos.

El listado histórico quedó así:

Lionel Messi (Argentina): 18 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16

Ronaldo Nazário (Brasil): 15

Gerd Müller (Alemania): 14

Kylian Mbappé (Francia): 14

Just Fontaine (Francia): 13

Pelé (Brasil): 12

Además, el argentino llegó a seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando una marca que durante décadas compartían Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

Un récord histórico y otro no tan deseado

La jornada frente a Austria también dejó una curiosidad estadística. Antes de marcar su primer gol del partido, Messi desperdició un penalti y alcanzó tres cobros fallados en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista con más penales errados en la historia del torneo.

Sus fallos llegaron ante Islandia en 2018, Polonia en 2022 y Austria en 2026.

Sin embargo, el balance sigue siendo ampliamente favorable. De los siete penales que ha ejecutado en fases regulares de la Copa del Mundo, ha convertido cuatro y fallado tres.

El hombre que más veces abrió el marcador

Otro de los registros que amplió en este Mundial tiene que ver con los goles que inauguraron el marcador. Messi se convirtió en el primer jugador que abre la cuenta en diez partidos diferentes de la historia de los Mundiales.

La estadística es liderada por:

Lionel Messi: 10 partidos

Christian Vieri: 6

Ronaldo Nazário: 6

David Villa: 6

A dos días de cumplir 40 años, el campeón del mundo sigue demostrando que su influencia va mucho más allá de los goles. Precisamente eso fue lo que resaltó Carlos Antonio Vélez: un futbolista que, pese al paso del tiempo, continúa corriendo, recuperando balones y marcando diferencias al más alto nivel, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones.