Enfrentamientos segunda ronda del Mundial: Colombia se estaría midiendo a otro suramericano

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A falta de que se completen los segundos encuentros de últimos grupos y de los partidos simultáneos de la fecha 3, el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026 cambia con cada resultado, pero se puede ir viendo en directo.

Los posibles cruces de la ronda de 32 o “dieciseisavos”, la nueva fase del torneo, por el formato de 48 selecciones) siguen en constante movimiento.

En el caso de Colombia, el panorama actual apunta a que, si mantiene el liderato del Grupo K, su rival sería uno de los mejores terceros clasificados provenientes de los grupos D, E, I, J o L. Con las proyecciones y posiciones parciales que se manejan hasta ahora, entre los posibles adversarios aparecen selecciones sudamericanas, por lo que la Tricolor podría terminar enfrentando a un viejo conocido del continente en su primer partido de eliminación directa. Por ahora, sería Paraguay.

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La incertidumbre es aún mayor porque el nuevo formato del Mundial contempla que avancen los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, generando hasta 495 combinaciones diferentes para conformar el cuadro definitivo. Por eso, un solo resultado puede alterar varios cruces de manera simultánea.

Así puede seguir los cruces en tiempo real

Una de las mejores referencias para consultar cómo se va armando el cuadro del Mundial es la herramienta interactiva de la BBC, que actualiza automáticamente los emparejamientos cada vez que un gol modifica una posición en la tabla. La propia cadena británica destaca que el aplicativo muestra en vivo cómo cambian los clasificados y los enfrentamientos de la fase eliminatoria.

Cruces segunda ronda del Mundial

Alemania vs Escocia

Noruega vs Suecia

Corea del Sur vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos

RD Congo vs Ghana

España vs Austria

Estados Unidos vs Ecuador

Egipto vs República Checa

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Francia

México vs Cabo Verde

Inglaterra vs Portugal

Argentina vs Uruguay

Australia vs Irán

Canadá vs Bélgica

Colombia vs Paraguay

*Actualizado al final de Argentina 2-0 Austria