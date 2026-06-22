Colombia ya conoce al juez para enfrentar a Congo: será un italiano con antecedente favorable para la Tricolor

La Selección Colombia ya conoce al árbitro que tendrá para su próximo partido en la Copa del Mundo. La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como juez central para el duelo entre la Tricolor y República Democrática del Congo, un partido clave para seguir tomando forma dentro del grupo y evitar complicaciones en la clasificación.

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Mariani, de 44 años y nacido en Roma, ya tuvo acción en este Mundial. El árbitro italiano dirigió el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, un compromiso que no dejó mayores polémicas arbitrales ni situaciones complejas para su manejo. De acuerdo con FIFA, el juez hace parte del grupo de árbitros seleccionados para esta Copa del Mundo.

Mariani ya le pitó a Colombia

Lo curioso del nombramiento es que Mariani no será un desconocido para la Selección Colombia. El italiano ya dirigió a la Tricolor en los cuartos de final de la Copa América 2024, cuando el equipo colombiano se impuso 5-0 sobre Panamá en una de sus presentaciones más contundentes de ese torneo.

Aquella presencia del árbitro europeo en la Copa América se dio por el intercambio arbitral entre Conmebol y UEFA, el mismo que permitió que jueces sudamericanos también tuvieran participación en competencias europeas. En ese contexto, Mariani terminó dirigiendo uno de los partidos más recordados por los hinchas colombianos en esa edición del campeonato.

Además de su antecedente con Colombia, Mariani cuenta con un recorrido amplio en el fútbol europeo. Debutó en la máxima categoría del fútbol italiano en la temporada 2012-2013 y, según bases estadísticas arbitrales, ha dirigido más de 400 partidos en su carrera, con un registro superior a las 1.800 tarjetas amarillas, más de 90 rojas directas y más de 140 penales sancionados.

El cuerpo arbitral para Colombia vs. Congo

Para el partido de la Tricolor, Mariani estará acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, quienes serán el asistente 1 y el asistente 2, respectivamente. Como cuarto juez y árbitro reserva estarán los costarricenses Juan Calderón y Juan Mora.

Entre los partidos importantes que ha dirigido Mariani también aparece la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace, que terminó con título para el equipo inglés en el que militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. También ha tenido participación en juegos de alta exigencia como repechajes mundialistas y finales juveniles internacionales.

Con esto, Colombia ya tiene juez confirmado para un partido en el que cada detalle empieza a pesar. Y aunque el antecedente con Mariani trae buenos recuerdos por aquella goleada contra Panamá, la Tricolor tendrá que hacer su trabajo en la cancha para evitar que el arbitraje termine siendo tema de conversación.