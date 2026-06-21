Zlatan Ibrahimović habría salido en defensa de Miguel Almirón tras histórica expulsión por la ‘Ley Vinícius’

La expulsión de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Turquía no solamente dejó una imagen histórica para el Mundial 2026, sino que también abrió un debate enorme sobre hasta dónde deberían llegar las nuevas reglas arbitrales. Lo que faltaba: en medio de la discusión apareció una supuesta defensa de Zlatan Ibrahimovic, quien habría cuestionado con dureza la sanción al jugador paraguayo.

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El episodio ocurrió durante el partido que Paraguay le ganó 1-0 a Turquía, en el que Almirón vio la tarjeta roja directa después de cubrirse la boca mientras discutía con el turco Mert Müldür. Según AS, el VAR intervino y el árbitro Iván Barton terminó expulsando al futbolista paraguayo por la aplicación de la llamada “Ley Vinícius”, una nueva norma que busca sancionar a los jugadores que se tapan la boca para dirigirse a rivales o árbitros en contextos de confrontación.

Zlatan habría criticado la nueva norma

En redes sociales empezó a circular una frase atribuida a Zlatan Ibrahimovic, en la que el exdelantero sueco habría salido en defensa de Almirón y cuestionado la aplicación de esta norma. Según esas publicaciones, Zlatan habría dicho que antes los defensores se tapaban la boca por temor a los delanteros, mientras que ahora los árbitros intentan controlar palabras que ni siquiera pueden escuchar.

¿Qué pasó con Miguel Almirón?

La jugada generó bastante discusión porque, de acuerdo con el análisis del exárbitro Eduardo Iturralde González en Cadena SER, la tarjeta roja no se dio necesariamente por lo que Almirón dijo, sino por el gesto de cubrirse la boca durante un cruce verbal. Esa conducta, bajo la nueva interpretación, puede ser sancionada porque impide identificar posibles insultos, expresiones discriminatorias o provocaciones encubiertas.

Contra todo pronóstico, Paraguay logró sostener el resultado pese a jugar con diez hombres. The Guardian reportó que el equipo sudamericano ganó 1-0 con un gol tempranero de Matías Galarza, marcado en apenas 65 segundos, y que después resistió la presión de Turquía hasta el final del compromiso.

El caso de Almirón se volvió todavía más llamativo porque fue el primer jugador expulsado bajo esta nueva regla en el Mundial. Cadena SER explicó que la norma, conocida popularmente como “Ley Vinícius”, fue implementada para evitar que los futbolistas oculten insultos o comportamientos antideportivos tapándose la boca mientras hablan con rivales o árbitros.

Debate abierto en pleno Mundial

La discusión está servida. Para algunos, la expulsión de Almirón marca un paso necesario para combatir insultos encubiertos y posibles actos discriminatorios dentro de la cancha. Para otros, se trata de una aplicación exagerada que puede terminar castigando gestos sin que exista certeza sobre lo que realmente se dijo.

Por ahora, Paraguay celebró una victoria fundamental, Almirón quedó en el centro de una polémica arbitral y la supuesta frase de Zlatan terminó echándole más gasolina al debate. Porque una cosa es controlar los excesos dentro del campo, pero otra muy distinta es convertir cada gesto en una jugada revisable por el VAR.